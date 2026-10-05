Anđelina Džoli poziva na humanitarnu pomoć!

Američka glumica Anđelina Džoli objavila je na svom Instagram nalogu fotografije koje prikazuju područja u Pojasu Gaze pre i posle rata. Navodeći da je 94 odsto tamošnjeg stanovništva bez krova nad glavom, prenela je danas Al Džazira.
Ona je istakla razmere razaranja stambenih četvrti i infrastrukture, i pozvala na povećanje humanitarne pomoći u susret zimi.
Džoli je navela da korisnici sada mogu da otvore “Google Earth” i vide razmere onoga što se dogodilo u Gazi, ističući da su “čitava naselja pretvorena u ruševine”. Kao i da su domovi, škole, univerziteti, bolnice, putevi, vodovodne i kanalizacione mreže, zajedno sa infrastrukturom od koje zavisi opstanak stanovnika, oštećeni ili uništeni.
Svoju izjavu Džoli je zasnovala na analizi satelitskih snimaka koju su sprovele Ujedinjene nacije. A koja je pokazala da je do 16. juna 2024. godine oštećeno 82 odsto objekata u Gazi. Dok se procenjuje da je oko dve trećine tih oštećenih objekata uništeno.
U svojoj objavi, Džoli je upozorila na pogoršanje humanitarne situacije uoči zime, navodeći da je za 1,98 miliona ljudi, odnosno 94 posto stanovništva Gaze, potreban smeštaj i osnovne životne potrepštine, i to u trenutku kada se isporuka pomoći i dalje suočava sa ograničenjima i kašnjenjima.
Ona je pozvala na obezbeđivanje smeštaja za stanovništvo pre dolaska zime, kao i na to da adekvatna humanitarna pomoć stigne do civila.
Istupanje Anđeline Džoli usledilo je nakon što su se na servisu “Google Earth” pojavili ažurirani snimci koji prikazuju razmere razaranja na velikim delovima Pojasa Gaze.
Zajecaronline/Hypetv/J.V.
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