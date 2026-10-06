Promocija knjige 10. oktobra u selu Gornja Bela Reka

Promocija knjige “Gornja Bela Reka – selo u podnožju Tupižnice” održaće se u subotu, 10. oktobra, u selu Gornja Bela Reka.

Autori knjige su Aleksandar Stojanović, Olga Živanović i Nebojša Simeonović, recezent dr Miodrag Velojić.

Početak promocije je u 17 časova (Klub penzionera).

Selo Gornja Bela Reka se nalazi na teritoriji grada Zaječara. Prema popisu iz 2022. godine, u naselju živi 87 stanovnika.

Zajecaronline/N.S.

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