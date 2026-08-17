Fizički napad na dve medicinske sestre u Zdravstvenom centru Bor

Kako se navodi u saopštenju Zdravstvenog centra Bor, tokom noći 14. avgusta 2026. godine, oko 4 časa, u Službi interne medicine, u jedinici intenzivne nege, dogodio se fizički napad na dve dežurne medicinske sestre.

Pacijent J.Ž. koji je bio hospitalizovan u jedinici intenzivne nege, fizički je napao medicinske sestre M.B. i M.P.

Napadnutim medicinskim radnicama ukazana je medicinska pomoć. O događaju su bez odlaganja obavešteni PU Bor i duge nadležne institucije.

Zajecaronline/N.S.