Situacija sa energentima u Srbiji dobra, neće biti poskupljenja za građane

Situacija sa gasom i ostalim energentima u regionu i Evropi je loša, osim u Srbiji. Generalni direktor “Srbijagasa” Dušan Bajatović izjavio je da su kod nas skladišta gasa “napunjena do čepa” i sada ih punimo u Mađarskoj.

“Nemojte da brinete za energente u Srbiji. Nalazimo se u zelenoj zoni. Likvidnost i ‘Srbijagasa’ i ‘Elektroprivrede Srbije’ su na više nego dobrom nivou i neće biti povećanja cena za stanovništvo”, rekao je on za TV Pink.

Istakao je da Srbija trenutno ima najbolje cene gasa u Evropi i da je veoma važno da sačuvamo aranžman sa Rusijom, što će prema njegovim rečima, biti urađeno.

Govoreći o cenama gasa na svetskom tržištu, rekao je da one već rastu.

“Azija počinje ponovo da kupuje, oni se takmiče u LNG-u (tečni prirodni gas). Postoji manjak za koji tvrdim da se nije slučajno kreirao u Evropi. Kada rastu cene profitiraju trgovci, koji su kupovinu ugovorili tamo gde je proizvodnja. To je najbolje objasnio Tramp. On, šta god kaže da su uradili, kaže‚ dobro smo zaradili”, rekao je Bajatović.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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