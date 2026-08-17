Sjajna Adriana Vilagoš osvojila je medalju na trećem vezanom Evropskom prvenstvu, pa kolekciji srebrnih odličja sada dodala i bronzano u Birmingemu.

U finalu discipline bacanje koplja, ona je hicem od 60,93 metara zauzela treću poziciju.

Za Dnevni sportski list “Sport” danas na aerodromu Nikola Tesla izjavila je Adriana: “Hvala vam. Nisu se puno slegli utisci posle par sati spavanja zbog ranog leta danas. Mogu da kažem da nismo ovako isplanirali i očekivali da će biti. Na kraju, medalja je tu, iako je bronza. Nadali smo se da će to biti najbolji mogući scenario, hitac, najbolji mogući plasman, ali ima dana kada moramo da se zadovoljimo sa onim što jeste. To nam služi kao jaka motivacija da ubuduće gradimo iz ovoga i, naravno, ostaje cilj da naredni put za dve godine bude bolje “.

Na pitanje u vezi pozdrava sa hrvatskom atletičarkom i zlatnom Sarom Kolak, koja je bila njen idol tokom odrastanja, odgovorila je:

“Kada sam ja počela da bacam koplje, ona je tada bila u piku karijere, osvojila zlato na Olimpijskim igrama. Sećam se kada sam počinjala, ona mi je bila „vau“, jedna od mojih omiljenih bacačica. Od trenutka kada se takmičim, sa njom mi je uvek nekako drago i, pre svega, jer je naša nekako, Hrvatica da, možemo da razgovaramo nekako. Imala je baš teških deset godina, sa mukama, borbama, baš mi je drago da je ona osvojila zlato i da baš baca dobro”.

Adriana Vilagoš donela bronzu u Srbiju

Ciljevi do kraja sezone tiču se Dijamantske lige, Mediteranskih igara i Svetskog ultimativnog prvenstva.

“Imaću još četiri takmičenja u roku od mesec dana. Biće još naporno, sada idem dva dana još kući, pred sledeće, pa ću probati maksimalno da iskoristim da se odmorim, dopunim baterije koliko je to moguće u ovom kratkom roku i da se spremam” , rekla je Adriana Vilagoš.

Zajecaronline/Sport.org/N.S.

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