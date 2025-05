VUČIĆ U JELAŠNICI: NAJAVLJENA IZGRADNJA FISKULTURNIH SALA, ZAVRŠETAK DOMA U RGOTINI I PUNA PODRŠKA LISTAMA „NE DAMO SRBIJU“

Nakon posete Grljanu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Jelašnicu, gde je nastavio razgovore sa građanima i predstavio planove za dalji razvoj ovog kraja.

„Uspećemo da u sve škole izgradimo nove fiskulturne sale. Dom u Rgotini privodimo kraju. Obećao sam to prošli put kada sam bio u Zaječaru i to mi je važno. Uradićemo celu bolnicu, da je opremimo i da bude najopremljenija bolnica u ovom okrugu. Da zdravstvena nega bude najbolja u ovom kraju.

VUČIĆ U JELAŠNICI: NAJAVLJENA IZGRADNJA FISKULTURNIH SALA, ZAVRŠETAK DOMA U RGOTINI I PUNA PODRŠKA LISTAMA „NE DAMO SRBIJU“

“Šest meseci nam je država ugrožena. Oni ne kriju koje strane sile ih podržavaju u rušenju Srbije. Ja vas ne pozivam da glasate protiv njih. Ja vas pozivam da glasate za svoju decu koja će da uče, da se školuju, koja će svoju budućnost da vežu za svoju Srbiju.”

“Ponosan sam što nam se ljudi vraćaju iz inostranstva. Predstoji nam težak i naporan rad, podržite liste „Ne damo Srbiju“, „Ne damo Zaječar“, a sutra će biti i „Ne damo Negotin“. To je lista koja ima punu moju podršku. Problemi se i u porodici rešavaju, tako i u našoj velikoj porodici. Uvek ću da promovišem ovaj pokret“, rekao je predsednik u Jelašnici.

ZajecarOnline/ I.R.

POSLE 15 GODINA MIROSLAV ILIĆ SE VRAĆA U ARENU ZAGREB! “Nema dana kad me neko iz Hrvatske ne zove na nastupe”

Na velikoj pozornici Arene Zagreb pridružiće mu se veliki orkestar. Ali i nekoliko slavnih gostiju, koji se drže u tajnosti do poslednjeg dana. A sve kako bi se ova dugoiščekivano veče zaista mogla nazvati spektaklom. Tom prilikom će Miroslav Ilić u Zagrebu proslaviti više od 50 godina uspešne karijere kao što je nedavno napravio u Beogradu.

“Biće to noć puna sećanja jer su već tri generacije stasale uz moje pesme. Jedan sam od retkih izvođača kojem na koncerte dolaze deca, roditelji, bake i dede. Svi žele da zapevaju i popiju. A kad vidim takvu publiku ispred sebe, meni to daje snagu da poletim. Publika me pomlađuje i koliko god imao godina, pevaću i u dubokoj starosti. Dok me god glas bude služio i dok me ne iznesu s pozornice”, istakao je čuveni pevač.