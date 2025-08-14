VUČIĆ PORUČIO: “Svaki razbijen prozor, hiljade novih ljudi za normalnu Srbiju” (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svom zvaničnom Instagram profilu podelio je deo svog sinoćnjeg govora koji je održao ispred sedišta Srpske napredne strane na Savskom vencu, pred velikim brojem građana.

– Možete hiljadu prozora da razbijete, svaki razbijen prozor su hiljade novih ljudi koji dolaze baš na to mesto, jer hoće normalnu Srbiju, a ne Srbiju koja razbija i ruši. Hoće Srbiju koja ide napred, Srbiju koja ne mrzi – napisano je u opisu videa.

On je dodao da protivnicima napretka smeta što ne razumeju savremenu Srbiju i što se zemlja, bez njih i uprkos njima, razvija deset puta brže nego ranije.

– Kada su oni bili na vlasti, Srbija je tonula, propadala i nestajala. Oni mrze Srbiju. Zbog toga što su učestvovali u njenom teritorijalnom komadanju i nestajanju – od odvajanja Crne Gore, pa sve do toga da su ćutali dok se to dešavalo. Njih Kosovo nikada nije interesovalo, naši junaci im nisu bili važni, sever Srbije im nije bio bitan. Njih ne zanima ništa osim donjeg dela njihovih leđa. I to je jedina stvar za koju su spremni da se bore – poručio je Vučić u obraćanju.

Predsednik je naglasio da će Srbija nastaviti putem razvoja i da nasilje ne može zaustaviti volju građana za stabilnom i prosperitetnom državom.

Zaječaronline/E.B./Alo!

