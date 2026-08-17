Glamočić: 40 dinara nije realna cena suncokreta, očekujemo značajno viši nivo

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je da ima prostora za povećanje akontne cene suncokreta. Istakao je da se nakon početne od 40 dinara već nude cene veće od 50 dinara, plus PDV.

Glamočić je rekao da se konačna cena suncokreta neće formirati odmah, već verovatno za oko mesec dana, s obzirom na to da na cenu utiču i kretanja na tržištima Ukrajine i Rusije.

“Ta cena s kojom je počelo da se ide, prvo akontno 40 dinara, je zaista malo”, rekao je Glamočić za RTS i dodao da je jutros dobio informacije da se već nudi više od 50 dinara.

On je naveo da je cena suncokreta u Mađarskoj u ovom rangu oko 57 ili 58 dinara, dok je u regionu negde i više od 60 dinara, uz napomenu da se u tim slučajevima radi i o suncokretu sa višim nivoom oleinske kiseline, odnosno sortama koje Srbija za sada nema.

Glamočić je istakao da Ministarstvo poljoprivrede nije tu da određuje cenu, već da treba da obezbedi dijalog i informacije o kretanjima na stranom tržištu, dok je na proizvođačima da odluče da li će određenu cenu prihvatiti.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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