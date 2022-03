Vučić na mitingu u Boru, Ristović u prvim redovima

Još uvek aktuelni predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, posetio je Bor i govorio na velikom predizbornom skupu SNS-a u punom sportskom centru, a u prvim redovima, odmah pored gradonačelnika Aleksandra Milikića i prve na parlamentarnoj listi, lekarke Danice Grujičić, našao se poslanički kandidat iz Zaječara i doskorašnji veliki protivnik režima, dr Nenad Ristović.

Ristović, iako predstavljen kao nestranačka ličnost prema saopštenjima pokreta „Pobeda za naš grad“ čiji je lider, našao se u prvom redu ispred predsednika Vučića i aplauzima pozdravljao njegove reči.

Podsećamo, Ristović je pred lokalne izbore u Zaječaru 2021. godine vratio medalju dodeljenu za zasluge u borbi sa virusom covid-19 tada uputivši i pismo predsedniku u kome je između ostalog stajalo da udarce i napade od članova SNS-a trpi od 2012. godine i da medalju može da dodeli „njima ili nekome po meri i kriterijumima navedenih kriminalaca“.

„Medalju Vam vraćam, da je dodelite njima ili nekome po meri i kriterijumima navedenih kriminalaca, jer ni jedna medalja, pa bila ona i zlatna, ne može biti veća i viša od porodice“, kazao je dr Nenad Ristović prilikom vraćanja medalje za zasluge u borbi protiv COVID-19, međutim, samo godinu dana kasnije, on se nalazi na 76. mestu izborne liste „Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve“ za parlamentarne izbore koji će u Srbiji biti održani 3. aprila.

Na gostovanju na TV Nova Ristović je obrazložio da je kandidaturu za narodnog poslanika prihvatio jer smatra da ga je za tako nešto kandidovao pre svega njegov rad u struci kao i gradskom parlamentu.

„Ja sam predložen od strane predsednika Aleksandra Vučića i zašto je takav predlog usledio morate pitati njega. Najveća preporuka da se nađem na toj listi jeste poverenje građana Zaječara koje su dali grupi građana kojoj ja pripadam i meni lično“, rekao je tada Ristović.

Ipak, nakon što je lista objavljena i zvanično potvrđena Ristovićeva kandidatura među mnogima koji su to poverenje dali svojim glasom došlo je do revolta i razočaranja pošto je prema njima sam Ristović predstavljanjem kao opozicionar i kritičar gradske vlasti, koja jeste iz redova SNS-a, prevario narod i njihovo poverenje zloupotrebio kako bi ostvario svoje lične ciljeve.

Na pitanje da li se njegovom odlukom nešto promenilo, on je rekao da su se tokom pandemije mnoge stvari promenile i da je pogled na ljudski život posle ove dve godine potpuno drugačiji.

„Mnoge stvari su podložne promenama kroz vreme i u zavisnosti od okolnosti. Unazad dve godine, promenilo se i vreme i ljudi i okolnosti. Kada dođete u situaciju da budete u takvim životnim okolnostima da je vaše medicinsko znanje, ono što možete da uradite, poraženo naspram smrti koja dolazi, shvatite da je borba za ljudski život ono jedino zbog čega se morate angažovati.

Ristović je aktivno uključen i u predizbornu kampanju Srpske napredne stranke, na društvenim mrežama osvanulo je i dosta spotova koje je snimao po zaječarskim selima na kraju izgovaravši i slogan „Zajedno možemo sve“ koji se nalazi u samom nazivu liste.

Ipak, tokom kampanje Ristović i aktuelni gradonačelnik Boško Ničić ni u jednom trenutku nisu obilazili građane zajedno, već je Ničić zajedno sa Draganom Branković Minčić, drugim poslaničkim kandidatom sa liste, razgovarao sa građanima o njihovim problemima, dok je Ristović isključivo to radio sa članovima svog pokreta.

Kakvu poruku SNS šalje i da li sprema rokade na čelnim pozicijama u gradu?

Povodom Ristovićeve kandidature za narodnog poslanika Ničić se nije oglašavao, iako je jasno da obojica aktivno učestvuju u kampanji promovišući istu listu i predsednika Aleksandra Vučića. Pojavljivanje Ristovića u prvim redovima mitinga u Boru pored Milikića i doktorke Grujičić jasno govori da je Ristović postao relevantan i važan šraf SNS kampanje, ali i dalje nije jasno da li će on ostati u gradu ili svoj politički rad nastaviti u Narodnoj skupštini.

Sam Ristović rekao je da bi kao poslanik u parlamentu radio na interesima Zaječara kao i cele Timočke Krajine, ali na pitanje da li napušta grad, prilikom gostovanja na televiziji dao prilično dvosmislen odgovor.

„Ja sam sve vreme govorio šta zajedno sa građanima Zaječara treba da uradim jer kako ono kažu, zajedno možemo sve. To su priče plasirane od strane jednog čoveka ili nekolicine, koji se smatraju verovatno ugroženim od strane mene i nemaju ništa drugo osim da smišljaju intrige i razum građana i grad drže u okupaciji. Na to se ne osvrćem, okrenut sam pre svega svom planu i programu, kao i pobedi predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića u prvom krugu i pobedi liste za parlamentarne izbore čiji je on nosilac, pa da nakon 3. aprila pokažemo šta moramo i na koji način sve to možemo zajedno“, rekao je Ristović.

Za koga Ristović smatra da se oseća ugroženim i koja pozicija ga nakon izbora čega trenutno su samo na nivou nagađanja, a čitaocima ostavljamo da sami procene kakav je plan vladajuće partije za naš grad i da li će promene na čelnim pozicijama u gradu biti.