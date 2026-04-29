SNS u skladu sa zakonom prijavila veliki skup u Beogradu od 26. do 29. maja

SNS u skladu sa zakonom prijavila veliki skup!
Ministar za javna ulaganja Darko Glišić izjavio je u utorak tokom posete selu Rtari, gde su završeni radovi na asfaltiranju 2,6 kilometara puta, da je Srpska napredna stranka u skladu sa zakonom prijavila veliki skup u Beogradu od 26. do 29. maja, za koji očekuje prisustvo više stotina hiljada ljudi.
”Tačno je da sam u ime Srpske napredne stranke zakazao od 26. do 29. taj prostor, ne samo ispred Narodne skupštine, već i u širem pojasu, jer očekujem da bude ne u desetinama, već u stotinama hiljada ljudi prisutno”, rekao je Glišić.
Prema njegovim rečima, rezervisani su prostor ispred Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića, kao i okolne ulice do Trga Republike.
„Želja nam je da to bude jedan od najvećih, ako ne i najveći ikada napravljeni skup”, naveo je ministar.
Glišić je dodao da je prijava skupa podneta u skladu sa propisima i u zakonskom roku.
”Ispoštovao sam potpuno svu proceduru od same prijave, od svih neophodnih podataka koje zakon iziskuje da dostavim, dostavio, potpisao i mi smo to prijavili onako kako to reguliše naša zakonska regulativa”, kazao je on.
Osvrćući se na političke protivnike, Glišić je kritikovao blokade i protestne akcije, navodeći da „šta god vide da je novo, da se nešto izgradilo, ti se ljudi detoniraju”.
Tokom obilaska Rtara, u opštini Lučani, gde je završeno 2,6 kilometara novog asfalta, Glišić je najavio i ubrzanje projekta rekonstrukcije zdravstvene ustanove ”Laza Lazarević”.
”Lično ću se založiti za to da to zaista bude što pre, što komfornije, da ima dovoljno prostora za dijagnostiku i za sve ostalo što je neophodno’‘, poručio je Glišić.
Hypetv/J.V.
