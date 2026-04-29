ZVEZDE ŠALJU JASNU PORUKU! Dnevni horoskop za 29. april donosi dan pun emocija, preokreta i neočekivanih vesti

Ovan

Dan donosi jaku energiju i potrebu da završite započete obaveze. Mogući su manji sukobi u komunikaciji, zato budite strpljiviji.

Bik

Fokus je na finansijama. Moguća je prilika za dodatnu zaradu ili neočekivani trošak, budite oprezni sa novcem.

Blizanci

Dobar dan za dogovore i razgovore. Ljubavna situacija se pokreće, ali izbegavajte nejasne poruke.

Rak

Emocije su pojačane. Povucite se malo i posvetite sebi i odmoru. Ne donosite nagle odluke.

Lav

Dobar dan za društvo i izlazak. Moguće novo poznanstvo koje vam može značiti više nego što deluje na prvi pogled.

Devica

Posao je u fokusu. Imaćete osećaj pritiska, ali sve uspevate da završite ako ostanete organizovani.

Horoskop za 29. april

Vaga

Želja za promenom je jaka. Dobar dan za planiranje putovanja ili novih početaka.

Škorpija

Intenzivan emotivni dan. Moguće je razrešenje neke stare situacije ili tajne.

Strelac

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Mogući su važni razgovori u partnerstvu ili prijateljstvu.

Jarac

Poslovne obaveze se gomilaju, ali imate snagu da sve iznesete. Pazite na zdravlje i umor.

Vodolija

Kreativnost je pojačana. Idealno vreme za hobije, ljubav i zabavu.

Ribe

Porodične teme dolaze u fokus. Moguća je emotivna nostalgija, ali i rešavanje važnih pitanja kod kuće.

Zvezde vam danas šalju poruku, slušajte intuiciju i ne ignorišite znakove koje dobijate, iskoristite je pametno i ne brzajte sa odlukama!

Zaječaronline/E.B.

