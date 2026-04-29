Svi detalji gala večere u Beloj kući! Tramp priznao: “Oduvek sam želeo da živim u Bakingemskoj palati”

Svi detalji gala večere u Beloj kući!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je “oduvek želeo da živi u Bakingemskoj palati”, a time je odgovorio na tvrdnju da bi mogao biti u rodbinskim vezama sa britanskim kraljem Čarlsom.

Tramp je to napisao u utorak objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, kojom je reagovao na članak “Dejli mejla”.

“O pa to je baš lepo. Oduvek sam želeo da živim u Bakingemskoj palati! Razgovaraću o time sa kraljem i kraljicom za koji minut”, napisao je Tramp, reagujući na tekst pod naslovom “Kako je ‘Dejli mejl’ ušao u trag Trampovom porodičnom stablu i otkrio da je on kraljev rođak”.

Tramp je trenutno domaćin kralju Čarlsu III i kraljici Kamili, koji borave u državnoj poseti SAD-u.

Britanski kralj Čarls III i kraljica Kamila razmenili su u utorak, tokom posete Vašingtonu, poklone sa američkim predsednikom Donaldom Trampom i njegovom suprugom, prvom damom Melanijom Tramp. Među kojima su bili istorijski dokumenti, ali i med iz Bele kuće.

Nakon zdravica na sinoćnoj državnoj večeri u Beloj kući, kralj Čarls je američkom predsedniku uručio zvono sa podmornice “HMS Tramp”, porinute 1944. godine i korišćene tokom borbi u Pacifiku u Drugom svetskom ratu.

Kako je naveo, poklon simbolizuje zajedničku istoriju i “blistavu budućnost” dve zemlje, preneo je danas BBC.

Kraljica Kamila je prvoj dami Melaniji Tramp poklonila broš britanske dizajnerke nakita Fione Rej, koja kombinuje tradicionalne zanatske veštine sa kompjuterski potpomognutim dizajnom.

Prva dama SAD je zauzvrat poklonila kraljici šest srebrnih kašičica veličine “King Sterling”, koje je dizajnirao američki juvelir Tifani i teglu meda iz novopostavljene košnice kod Bele kuće.

Zajecaronline/J.V.

