„SAŠA MIRKOVIĆ JE OZBILJAN ČOVEK KOJI POZNAJE POSAO“ Hasan Dudić o vlasniku Hype imperije i muzičkom takmičenju „Hype Zvezde“: „Sve što on POKRENE MORA DA USPE“

Pevač Hasan Dudić govorio je o vlasniku i direktoru Hype produkcije i televizije Saši Mirkoviću i muzičkom takmičenju „Hype Zvezde“.

On je istakao da projekat vidi kao ozbiljnu i kvalitetnu priču koja ima potencijal za veliki uspeh. U razgovoru za Hype TV osvrnuo se i na način rada produkcije, ali i na odluku da takmičari neće biti obavezani robovlasničkim ugovorima.

– Sve najbolje mislim o Saši i „Hype Zvezdama“. To je dobra ekipa pevača, stručnjaka. Direktor je vaš ekstra, koji poznaje posao i to mora da uspe. On je ozbiljan, on ništa ne prepušta slučaju – rekao je Hasan, a onda prokomentarisao i to što takmičari „Hype Zvezda“ neće potpisivati robovlasničke ugovore.

– To je pušteno. Verujem da će ti pevači koji budu pod palicom gospodina Mirkovića znati da cene to, jer ako im omogući sve, valjda će imati i trebalo bi da imaju obzira i poštovanja prema toj produkciji, da saradnju nastave – rekao je Hasan Dudić.

