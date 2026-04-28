Optuženi za nameru da napadne Tejlor Svift priznao deo terorističkih planova

Optuženi za nameru da napadne Tejlor Svift priznao!

Dvadesetjednogodišnji Beran A. izjasnio se delimično krivim na suđenju u Austriji povodom napada koji je nameravao da sprovede na koncertu američke pevačice Tejlor Svift u Beču 2024. godine. Priznajući učešće u više terorističkih planova, ali je negirao umešanost u napad u Meki.

Pred sudom je naveo da je putovao u Dubai sa namerom da izvrši napad, kao i da je učestvovao u zaveri povezanoj sa planiranim napadom na koncert, preneo je “Kronen cajtung”.

Takođe je priznao povezanost sa terorističkom organizacijom i pokušaje nabavke ili izrade oružja za planirane napade.

Međutim, optuženi je odbacio krivicu za saučesništvo u napadu nožem na vojnika u Meki, koji je, prema optužnici, izvršio drugi osumnjičeni.

Tokom svedočenja, Beran A. je govorio o svojoj radikalizaciji, navodeći da je početkom 2024. godine počeo da pokazuje interesovanje za Islamsku državu, iako je ranije bio protiv te organizacije.

U izjavi je naveo da je bio inspirisan napadačem iz Beča iz 2020. godine, ističući da ga je privukla pažnja koju je napad izazvao u javnosti.

U terorističkom napadu u centru Beča 2. novembra 2020. godine ubijene su četiri osobe, dok je više od 20 ranjeno.

Napadača je tada ubila policija.

Suđenje Beranu A. se nastavlja, a suočava se sa kaznom od 10 do 20 godina zatvora ukoliko bude osuđen.

Beran A. je uhapšen 7. avgusta 2024, dan pre prvog od tri planirana koncerta u Beču, koji su nakon toga otkazani, preneo je Kroner Cajtung.

U slučaju je obuhvaćen i slovački državljanin Arda K, koji se takođe nalazi na optuženičkoj klupi.

Prema optužnici, dvojica muškaraca i još jedan osumnjičeni navodno su planirali koordinisane napade u različitim gradovima na Bliskom istoku uoči koncerta, pri čemu je jedan od njih već ranije uhapšen u Saudijskoj Arabiji nakon napada u Meki.

Zajecaronline/J.V.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!