SMRTNI SLUČAJ U PORODICI IVICE DAČIĆA! Ministar se oglasio emotivnom porukom: „Napustila nas je…“ (FOTO)

SMRTNI SLUČAJ U PORODICI IVICE DAČIĆA! Ministar se oglasio emotivnom purukom: „Napustila nas je…“ (FOTO)

Ministru unutrašnjih poslova i potpredsedniku Vlade, Ivici Dačiću, preminula je tetka, a tim povodom podelio je emotivnu poruku u kojoj je izrazio saučešće bratu, sestri i njihovoj deci.

Kako je naveo, prošla su dva meseca od teških dana kada je bio na ivici između života i smrti, što je ostavilo duboke posledice na njegovu porodicu.

„Moja majka se nalazi u bolnici, a moja rođena tetka, majčina sestra Angelina, naša Lina, nas je napustila. Iskreno saučešće mom bratu i sestri i njihovoj deci. Zahvalan sam svima koji su brinuli za moje zdravlje i zdravlje moje porodice. Ali, mogao bih da napišem i eseje o tome kako se u teškim vremenima pokazuje i kakav je ko, o ljudskoj pokvarenosti i zlobi, o tome kako je teško biti čovek među ljudima. Kako samo ljudi zaboravljaju da se sve vraća. Ja sam još u fazi oporavka, lekari mi ne daju da se posvetim radu u punom kapacitetu i tek posle tri meseca, krajem maja, utvrdiće šta mi dalje savetuju kako da živim i radim. Jedno je sigurno, predati se neću. Neka se dobrim vrati sva vaša briga i dobre želje za moj oporavak“, navodi se u objavi.

Zaječaronline/E.B.

