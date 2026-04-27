Fudbaler Reala Kilijan Mbape mora na pauzu zbog povrede mišića leve noge

Fudbaler Reala Kilijan Mbape moraće na pauzu zbog povrede mišića leve noge, saopštio je danas najtrofejniji evropski klub.

“Posle testova koje je danas obavila medicinska služba Reala, kod našeg igrača Kilijana Mbapea dijagnostikovana je povreda polutetivnog mišića leve noge. Njegov oporavak će biti praćen”, stoji u klupskoj objavi.

Klub nije naveo dužinu pauze, ali španski mediji ističu da je vrlo moguće da se Mbape neće oporaviti na vreme do 10. maja kada Real gostuje Barseloni u “El Klasiku”.

Pet kola pre kraja, Barselona ima čak 11 bodova više od Reala i gotovo je izvesno da će odbraniti titulu šampiona Španije.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.