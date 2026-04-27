Saobraćajna nesreća na autoputu Šabac-Ruma, ima nastradalih!

Na auto-putu Šaba Ruma danas oko 13.00 časova dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj ima nastradalih, saznaje Tanjug.

Uzrok nesreće je najverovatnije nepropisno uključenje na auto-put.

Kako prenose mediji, vozač automobila marke “ford” tamno sive boje vozio je u kontra smeru brzinom 130 na sat, a u saobraćajnoj nesreći je učestvovao i “golf” crne boje.

Saobraćaj u smeru ka Rumi je obustavljen, a na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

