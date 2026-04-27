Kompanije Džapan erlajns (JAL) i GMO Internet Group saopštile su danas da će u maju na aerodromu Haneda u Tokiju pokrenuti probni projekat korišćenja humanoidnih robota za prenos prtljaga putnika. Kako bi se testirala njihova efikasnost u poslovima zemaljskog opsluživanja.

Projekat, za koji je planirano da traje do 2028. godine, pokreće se u trenutku rasta turističkog prometa u Japanu. I to sve izraženijeg nedostatka radne snage na aerodromima usled starenja stanovništva, prenosi Kjodo.

Pilot-projekat, prvi takve vrste u Japanu, vodiće ćerka firma kompanije JAL zadužena za zemaljsko opsluživanje. Kao i kompanija iz GMO grupe koja se bavi primenom veštačke inteligencije i robotike u praksi.

Na aerodromu u Tokiju od maja pilot projekat upotrebe robota za prenos prtljaga

Predsednik servisa JAL-a za zemaljske usluge Jošiteru Suzuki izjavio je da bi zamena fizički zahtevnih poslova robotima “mogla značajno da smanji opterećenje zaposlenih”, ali je i istakao da postoje zadaci, poput bezbednosne kontrole, koje mogu da obavljaju samo ljudi.

Predsednik kompanije “GMO AI & Robotics Corp” Tomohiro Ušida naveo je da, iako su aerodromi visoko automatizovani, njihovo “pozadinsko funkcionisanje i dalje u velikoj meri zavisi od ljudskog rada”, uz ozbiljan manjak radne snage, i istakao da robotika može da pomogne u rešavanju tog problema.

Planirano je da se u budućnosti upotreba robota proširi i na druge poslove, uključujući čišćenje avionskih kabina.

U okviru eksperimenta koristiće se humanoidni roboti proizvedeni u Kini, koji trenutno mogu da rade neprekidno dva do tri sata.

