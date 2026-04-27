“KO MALO DETE SE RADUJEM ŠTO RADIMO PONOVO” Saša Pantić otkrio detalje o povratku “Kursadžija” na Hype TV!

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije Saša Mirković ponovo je privukao pažnju javnosti objavom na TikToku, gde je zajedno sa glumcem Sašom Pantićem najavio veliki povratak kultne humorističke serije „Kursadžije“ na Hype televiziju.

Glumac, reditelj i scenarista Saša Pantić oglasio se sada i otkrio sve detalje.

-Naša ekipa koja je radila za ceo region je našla svoju pravu televiziju koja ima svoju gledanost po svim republikama bivše Jugoslavije. Bilo je sasvim jasno da novu sveru, novi deo, nešto što je vredelo…Red je bio da budemo na televiziji koja može da nam omogući da nas vide ljudi iz svih nacija. Spremite papirne maramice kada gledate „Kursadžije“ jer će svi plakati, ali od smeha – rekao je on, te dodao:

Saša Pantić otkrio detalje o povratku “Kursadžija”

-To je zajednički interes i nas i Hype televizije. Mi ćemo da se potrudimo da opravdamo ovo poverenje koje smo dobili od Saše Mirkovića. Nadam se da ova saradnja neće trajati samo jednu sezonu, već više, jer energetski se dopunjujemo sa ljudima sa ove televizije. Mislim da smo mi našli pravu televiziju. Ostaje na nama da opravdamo to poverenje – istakao je reditelj.

Povratak serije „Kursadžije“ na male ekrane najavljen je kao pravo osveženje. Takođe i podsetnik na humor koji je godinama okupljao publiku širom regiona.

Kako je misija Saše Mirkovića i Hype produkcije da spaja narode širom Balkana, „Kursadžije“ će ovu ideju upotpuniti humorom koji traje i kom svi jedva čekaju da se ponovo vrate.

Zaječaronline/E.B./Hypetv.rs

