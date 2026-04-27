Novakove šanse da uzme Rolan Garos su naglo porasle!

Do pre nekoliko dana niko nije davao Novaku Đokoviću ni gram šansi da osvoji Rolan Garos. Čak je bilo pitanje da li će srpski teniser, koji od Indijan Velsa nije igrao, biti spreman za grend slem u Parizu.

Međutim, kada je stigla vest da Karlos Alkaras preskače Rolan Garos, odjednom su Novaka Đokovića svi videli kao jednog od favorita za trofej.

U tom krugu je i Greg Rusedski, nekadašnji britanski teniser, koji tvrdi da je Alkarasova povreda sve promenila.

„Mislio sam da je Vimbldon jedina Novakova šansa za trofej, ali sada odjednom značajno su mu porasle šanse na Rolan Garosu. Da, Siner je i dalje ozbiljan favorit, ali videćemo kako će se nositi sa pritiskom očekivanja sada kada ga svi vide kao glavnog kandidata za pehar. Do sada se uvek govorilo o dvojcu Siner i Alkaras, ali sada je sve samo na njemu“, ocenio je Rusedski.

Đoković je najavio povratak na teren na mastersu u Rimu, gde će probati da dođe do dovoljnog broja bodova da preskoči Aleksandra Zvereva na ATP listi, što bi mu donelo status drugog nosioca u Parizu i opciju da protiv Sinera igra tek u eventualnom finalu. Naravno, dug je put i do tog finala…

Zajecaronline/sport.org/J.V.

