Milan Petrović, slepi trkač iz Srbije završio maraton u Londonu

Slepi trkač iz Srbije Milan Petrović osvojio je drugu mejdžor zvezdicu na 46. maratonu u Londonu, održanom u nedelju, i tako nastavio put ka konačnom cilju. Da postane prvi srpski slepi trkač koji je istrčao svih šest najvećih svetskih maratona.

Milan je izgubio vid sa 11 godina, 20 godina se bavi sportom, za sobom već ima učešće na paraolimpijskim igrama u Tokiju i Londonu. Ubraja se među samo šest slepih ljudi na svetu koji su završili celu Ironman distancu.

Za njim je više od 20 polumaratona, a u London je stigao u organizaciji Beogradskog maratona koji mu je glavna podrška na putu do “šest zvezdica”.

“Mislio sam da će mi biti mnogo teže jer, zbog povrede, nisam trenirao dva meseca, ali uspeli smo da završimo još jedan mejdžor u našoj karijeri. Nastavljamo dalje samo što ćemo se u budućnosti truditi da postignemo bolja vremena. Kroz sport sam naučio da uvek može i mora bolje”, rekao je Petrović za Tanjug.

On je dodao da je danas saradnja sa njegovim tandem-trkačem bila dobra i da nije bilo mnogo problema. Kako kaže, sportom se bavi već 20 godina, ali, koliko god da bude teško, na kraju se osećate ispunjeno.

Njegov tandem-trkač danas je bio ultramaratonac Dejan Ivanković, koji ga već duže vreme prati i pomaže mu da ostvari svoje sportske ideje i planove kako na stazi tako i van nje.

“Prvo moram da čestitam Milanu na završenom maratonu. Uz sve okolnosti i probleme sa kojima se susretao poslednjih meseci, ovo je veliki uspeh. Važno je da smo završili i da smo došli do cilja bez povreda i problema, to je najbitnije”, rekao je Ivanković.

On dodaje da je bilo teško, pre svega zbog toplog vremena, ali da su to znali unapred i adekvatno sa pripremili.

“Staza je zabavna, publika je fenomenalna, ali je bila velika gužva, jer, jedno je kad trčite sami, a drugo – u paru”, rekao je Ivanković.

Milan Petrović već je dokazao da granice ne postoje i da sa pravom nosi titulu “heroj Beogradskog maratona”.

Konačno ostvarenje cilja planira do 2028. godine, a do tada ga čekaju maratoni u Bostonu, Njujorku, Berlinu i Tokiju.

Zajecaronline/J.V.

