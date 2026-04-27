Promocija zbirke poezije „Pucaj“ autorke Milice Mitić Vučković 29. aprila

Promocija zbirke poezije „Pucaj“, autorke Milice Mitić Vučković, biće priređena u sredu 29. aprila, u Pozorišnom muzeju u Zaječaru.

Milica je rođena u Zaječaru i pisanjem se bavi od najranijih školskih dana. Aktivno je učestvovala u kulturnom životu svog grada kao volonterka na Gitarijadi i Festivalu mladih pesnika, dok je kao autorka više puta bila finalistkinja Festivala kulture mladih u Knjaževcu i Festivala mladih pesnika u Zaječaru.

Zbirka „Pucaj“ predstavlja važnu etapu njenog pesničkog razvoja. Kroz teme ljubavi, gubitka, samoće, majčinstva i unutrašnjih konflikata, ova poezija funkcioniše kao lični dnevnik sazrevanja, ali i kao prostor prepoznavanja za svakog čitaoca.

Promocija zbirke poezije „Pucaj“

Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan.

Zajacaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

