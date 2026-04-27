“BEOGRAD ŽIVI SVOJ ISTORIJSKI TRENUTAK” Šapić o projektu “MALI METRO”, a evo kada će tunel i most biti gotovi!

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić izjavio je da bi radovi na iskopavanju tunela koji će povezati Savsku i Dunavsku padinu mogli da počnu za oko deset meseci, uz procenu da će sam proces kopanja trajati približno dve i po godine.

Šapić je naveo da je na današnjoj sednici Skupštine grada usvojeno rešenje o planu detaljne regulacije od Savske do Dunavske padine, odnosno od Karađorđeve ulice do Ulice mitropolita Petra i dodao da se sada čeka posebna “krtica”, odnosno namenska mašina za kopanje tunela.

“Slična stvar kao za metro, biće posebno napravljena mašina namenski samo za to područje. Ona kad uđe, ona više ne izlazi. Recimo, od današnjeg dana za 10 meseci bi trebalo da počne kopanje”, kazao je Šapić.

Šapić o projektu “mali metro”

Istovremeno, podsetio je da je nedavno počelo i izmeštanje instalacija u okviru pripremnih radova za kopanje tunela.

“Nismo gubili vreme pa je završen projekat izmeštanja instalacija koji su u stvari pripremni radovi za tunel. Onog momenta kad smo mi krenuli u projekat izmeštanja instalacija, više nema nazad”, rekao je on.

Šapić je rekao da će tunel koštati 239 miliona evra i biti dugačak 1,8 kilometar pod zemljom. Od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana kod Policijske uprave.

Naveo je da će izgradnja tunela, prema procenama, smanjiti zagađenje u okolini za 14 odsto, i smanjiti saobraćaj u centru grada za 12 do 15 odsto.

“Spojiće vam Savu i Dunav koristeći centar grada. Vi kad izađete iz tunela, idete pravo na most. Most nesmetano prelazite i dolazite praktično u centar Novog Beograda”, rekao je Šapić.

Dodao je da će tunel sa Novim Beogradom povezati Karaburmu, Višnjičku Banju i Zvezdaru, odnosno delove grada koji su najudaljeniji kada je reč o saobraćaju.

Šapić je istakao da očekuje da će do kraja mandata trenutne gradske uprave, odnosno do sredine 2028. godine, da započnu radovi na tunelu, a da će “Novi srpski most” kako je nazvao novi most preko Save, uveliko biti u upotrebi i služiti svim građanima.

Govoreći o izgradnji novog mosta preko Save, ukazao je da će projekat koštati 94 miliona evra. Takođe da će most imati dve trake u svakom pravcu, po sredini tramvajske šine. Sa strane će imati biciklističke i pešačke staze.

“Sa novobeogradske strane krećemo sada da pravimo jedan veliki kružni tok i petlju koja će da se nasloni na postojeći kružni tok kod Brankovog mosta. Još jedan radimo kod tržnog centra Ušće”, rekao je Šapić.

Očekuje da će do proleća 2027. godine biti završeni radovi sa obe strane Save i da će tada pun saobraćajni kapacitet mosta biti dostupan za korišćenje.

