Vlado Đajić predstavio novu partiju Volja naroda Srpske: „Svestan sam mogućih opasnosti i prljavih igara“

Vlado Đajić, koji se juče isključio iz SNSD-a, predstavio je danas novu stranku Volja naroda Srpske čiji je predsednik.

„Partija je napravljena sa ciljem da volju naroda Srpske na dan izbora, glasovima za nas, pretvorimo u realnost u institucijama, u skupštini i vladi. Što više glasova dobijemo na tim izborima, imaćemo veći kapacitet da se borimo za interese naroda. Tako možemo da napravimo Republiku Srpsku po volji naroda, upravo onakvu kakva je i nastala“, rekao je danas Đajić.

Kaže da je svestan opasnosti, prljavih igara, kompromitacije i napada, ali da je kao i ranije hrabar i poziva i druge da se bore za interese Republike Srpske.

„Borimo se za transparentnost, za budućnost, ravnopravnost, borimo se da deca ostanu ovde, za veće penzije i plate“, poručio je Đajić.

Kaže da se ne plaši nikoga.

– Nisam se plašio otići u rat 1991. godine, a mogao sam se izvući. Nije jednostavno otići na mesta gde padaju granate i zvižde meci, izaći na brisani teren da spasavaš druge. Ako ćemo se boriti za bolje ove Republike i njenih građana, onda moramo očekivati neugodnosti, neprijatnosti i potencijalne opasnosti – poručio je Đajić ali je dodao da ne želi nikome da se zameri, te da ne želi sukobe ni sa kim, niti želi konflikte.

Zajecaronline/J.V.

