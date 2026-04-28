OPŠTA POMETNJA U NIŠU! USKORO POČINJE AUDICIJA ZA „HYPE ZVEZDE“: Ogromni redovi, kandidati uzbuđeni!

OPŠTA POMETNJA U NIŠU!

Niš je danas centar muzičke scene, jer uskoro počinje audicija za novu sezonu muzičkog takmičenja „Hype Zvezde“.

U hotelu „Crystal Light“, u Ulici Dimitrija Tucovića 186, već se okuplja veliki broj kandidata, a formirani su i dugi redovi onih koji žele da pokažu svoj talenat i naprave prvi korak ka velikoj sceni.

Atmosfera je ispunjena uzbuđenjem i iščekivanjem, dok Niš još jednom potvrđuje da važi za grad iz kojeg dolaze brojni muzički talenti.

Prijave za audiciju se vrše na licu mesta.

Nakon uspešne prve sezone muzičkog takmičenja „Hype zZezde“, koja je privukla veliku pažnju publike, nedavno je počela audicije za drugu sezonu jednog od najpopularnijih šou programa u regionu.

Spremni smo da dođemo u vaš grad i pronađemo nove, autentične glasove i najtalentovanije pevače koji su spremni za veliku scenu.

OPŠTA POMETNJA U NIŠU!

Ove godine naš karavan stiže u više od 10 gradova, a drugi na redu je Niš.

Ako imaš talenat, harizmu i želju da zablistaš pred publikom, sada je pravi trenutak da to i pokažeš. Ne čekaj savršen trenutak stvori ga! Dođi, prijavi se, zapevaj i napravi prvi korak ka tome da postaneš nova „Hype Zvezda“.

Zajecaronline/J.V.

