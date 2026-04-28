Predsednika Švajcarske dočekao Vučić ispred Palate Srbija uz najviše državne počasti

Predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, koji boravi u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji, danas je dočekao predsednik Aleksandar Vučić ispred Palate Srbija uz najviše državne počasti.

Predsedniku Švajcarske priređen je svečani doček, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske Srbije.

Parmelana su zajedno sa predsednikom Vučićem dočekali i ministri u Vladi Srbije Nemanja Starović, Bela Balint, Jagoda Lazarević, Aleksandra Sofronijević.

Nakon svečanog dočeka uslediće tet-a-tet sastanak Vučića i Parmelana. A u 10.45 časova predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Švajcarske predvođen dvojicom predsednika.

Vučić i Parmelan prisustvovaće i potpisivanju Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija.

Izjave za medije dvojice predsednika su predviđene u 11.30 časova.

Ambasadorka Švajcarske u Srbiji An Lugon-Mulen izjavila je u ponedeljak za Tanjug da je značajno što će predsednik Švajcarske. Posle 18 godina, boraviti u zvaničnoj poseti Srbiji i navela da Parmelan dolazi kako bi, između ostalog, pokrenuo novu strategiju saradnje dve zemlje za naredne četiri godine. Sa projektima iz oblasti ekonomskog razvoja, upravljanja i zelene tranzicije.

Lugon-Mulen je rekla da Parmelan dolazi u posetu Srbiji sa ekonomskom delegacijom visokog nivoa, što, kako je istakla, pokazuje zainteresovanost Švajcarske za Srbiju kao najveću zemlju Zapadnog Balkana u smislu regionalne stabilnosti i ekonomskog potencijala.

Švajcarske federalne vlasti (EAER) saopštile su ranije da će tokom posete Parmelana biti obeležena 110. godišnjica odnosa dve zemlje i pokrenut novi program saradnje.

Ističe se da će tokom posete Parmelana Beogradu biti pokrenut novi program saradnje Srbije i Švajcarske za period od 2026. do 2029. godine.

Navedeno se da će se Parmelan sastati i sa premijerom Srbije Đurom Macutom, posetiti naučno-tehnološki park koji podržava Švajcarska i sastati se sa poslovnim liderima iz obe zemlje.

Zajecaronline/J.V.

