Tamara Vučić i Dačić ispratili Parmelana i njegovu suprugu na aerodromu Nikola Tesla

Tamara Vučić i Dačić ispratili Parmelana i njegovu suprugu!

Supruga predsednika Srbije Tamara Vučić ispratila je danas predsednika Švajcarske Konfederacije Gi Parmelana, njegovu suprugu Karolin Parmelan i švajcarsku delegaciju na aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu. Čime je završena njihova dvodnevna zvanična poseta Srbiji.

Pored Tamare Vučić, delegaciju iz Švajcarske je ispratio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Tamara Vučić i Dačić oprostili su se od gostiju iz Švajcarske u prisistvu gardista Vojske Srbije na crvenom tepihu koji je bio postavljen na pisti aerodroma na ulazu u avion.

Tokom posete, Parmelan se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandarom Vučićem, koji ga je ispred Palate Srbija dočekao uz najviše državne počasti.

Nakon svečanog dočeka, održani su tet-a-tet razgovor Vučića i Parmelana, kao i plenarni sastanak delegacija Srbije i Švajcarske. Potom su dvojica predsednika prisustvovali potpisivanju Sporazuma o švajcarsko-srpskom programu inovacija, usmerenog na jačanje saradnje u oblasti u oblasti inovacija, digitalizacije i razvoja privrede.

Predsednik Vučić i njegova supruga Tamara Vučić priredili su sinoć večeru u čast švajcarskog predsednika i njegove supruge.

Tokom jučerašnjeg dana, Tamara Vučić i Karolin Parmelan obišle su Konak kneginje Ljubice, gde se švajcarska gošća upoznala sa srpskom tradicijom i kulturnim nasleđem. Potom i Hram Svetog Save, gde ih je dočekao protođakon Mladen Kovačević, koji je predstavio istorijat izgradnje te svetinje i njen značaj za srpski narod i pravoslavno hrišćanstvo.

Parmelan se juče sastao i sa redsednikom Vlade Republike Srbije prof. dr Đurom Macutom. Sa kojim je obišao fabriku „Nestle“ u Surčinu.

Ministar Dačić dočekao je delegaciju koju predvodi Parmelan juče ujutru na beogradskom aerodromu.

Poseta Parmelana prva je zvanična poseta predsednika Švajcarske Srbiji nakon 18 godina.

U Beograd je doputovao sa suprugom i ekonomskom delegacijom visokog nivoa, potvrdivši interes Švajcarske za unapređenje saradnje sa Srbijom, posebno imajući u vidu njen značaj u regionu Zapadnog Balkana.

Srbija i Švajcarska ove godine obeležavaju 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

