Melanija i kraljica Kamila oduševile modnim kreacijama

Na večeri koju je u čast britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile organizovao američki predsednik Donald Tramp istakle su se toaletama koje su nosile na prijemu i koje su bile u ružičastim tonovima.

Prva dama SAD Melanija Tramp nosila je bledoružičastu svilenu haljinu bez bratela kristijana Diora koje je uparila sa prljavobelim rukavicama od brušene kože i odgovarajućim svilenim cipelama marke Dior, piše Foks njuz.

Kraljica Kamila je, u međuvremenu, nosila ciklama večernju haljinu britanske dizajnerke Fione Kler, zajedno s ogrlicom od ametista i dijamanata kraljevskog porekla, koju je prvobitno poklonila bivša vojvotkinja od Kenta kraljici Viktoriji, a kasnije je prešla na kraljicu Mariju.

Tokom državne večere kraljica Kamila nije nisila tijaru, za razliku od pokojne kraljice Elizabete II koja ju je tokom posete SAD 2007. godine nosila.

Komentator kraljevske porodice Amanda Mata rekla je da nenošenje tijare u SAD, koja je republika, ima smisla.

“To bi moglo da bude priznanje naše 250. godine nezavisnosti od monarhije. Ipak, očekivala sam malo blještavila, ali ogrlica kraljice Kamile obavlja posao. Mislim da je potez bez tijare razumljiv, iako pomalo razočaravajući za kraljevske posmatrače. Budući da ova poseta naglašava američku nezavisnost, tijara bi mogla da zvuči preterano”, rekla je ona.

Kraljica je nosila i odgovarajuće naušnice i svetlucavu srebrnu torbicu.

Na svečanoj večeri bili su prisutni Džef Bezos, Tim Kuk, Jansen Huang Jeff Bezos, Tim Cook, Jensen Huang i Mark Andresen, zajedno s visokim zvaničnicima administracije, uključujući državnog sekretara Marka Rubija i ministra finansija Skota Besenta.

Među prisutnim vodećim kongresmenima bili su predsedavajući Predstavničkog doma Majk Džonson, kao i senatori Džon Baraso i Lindzi Grejem.

Večeri su prisustvovale i sudije Vrhovnog suda, predstavnici medija, članovi Trampove porodice – Ivanka Tramp i Džared Kušner i mnogi drugi.

Zajecaronline/J.V.

