Hasan Dudić o saradnji sa „Hype produkcijom“: Najsrećniji sam na svetu, za mene kreće novi život

Hasan Dudić o saradnji sa „Hype produkcijom“:

Posle razgovora sa vlasnikom i direktorom „Hype produkcije“ Sašom Mirkovićem poznati pevač Hasan Dudić je otkrio detalje saradnje.

– Ovo je za mene novi život od danas. Drugačije ću da se ponašam. Imam želju da se podmladim što kažu. Ima ona pesma „Kad bi mogao da se podmlatim“. To je to, jer kada neko računa na tebe, da ti krila da radiš i ponovo se dokažeš. Da živim plućima onog čoveka koji voli voli pesmu i za nju živi i živeće – rekao je Dudić.

On je potom dodao:

-Imao sam sa Sašom srdačan susret. Osuševili smo se obojica, sve je prošlo u najboljem redu. Ispada da džape pišem pesme, ako nema ko da ih objavi. Ali to je ta firma i taj logo koji zna da prepozna – rekao je Dudić pokazavši na logove Hype i Dnevnog lista Sporta.

-Evo tu je i čuveni list Sport u kojem sam izašao prvi put u novinama. Tada sam se bavio boksom. Sećam se čuvenog Tome Hladnog koji je bio urednik bokserske rubrike i moj prijatelj. Ponosnim se što sam postao deo „Hype produkcije“. Tu su moje drage kolege i prijatelji Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Mira Škorić, Aca Lukas, Vesna Zmijanac. Ja sam danas najsrećniji čovek na svetu – rekao je Dudić.

Vlasnik i direktor Hype produkcije, Saša Mirković, najavio je veliki koncert Hasana Dudića, čime je obradovao brojne ljubitelje narodne muzike.

-Pošto je jedan od retkih onih koji nisu savijali kičmu nitprema kome i nitprema kim ja ga zbog toga izuzetno zbog toga cenim i poštujem. A tvorac je najvećih hitova i red je da mu se odužimo tako što ćemo jedan napraviti jedan velelepni koncert sa njegovim pesmama i onako kako to prilični takvom imenu kao što je Hasan – rekao je Saša Mirković.

Zajecaronline/N.Š.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!