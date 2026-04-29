Od početka godine na srpskim putevima život izgubilo 37 učesnika u saobraćaju

Tokom prethodnog dana na putevima u Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda, poginula je jedna osoba, a povređeno 51 lice.

Od početka aprila na putevima Srbije život je izgubilo 37 osoba – 18 vozača, 9 pešaka i 10 putnika. Ovi podaci ozbiljno upozoravaju da je bezbednost saobraćaja zajednička odgovornost svih učesnika.

„Brzina je i dalje dominantan uzrok najtežih saobraćajnih nezgoda, jer smanjuje mogućnost pravovremene reakcije i povećava težinu posledica. Posebno zabrinjava stradanje putnika usled nekorišćenja sigurnosnog pojasa, koji je osnovna i zakonska mera zaštite“, navodi se u saopštenju MUP-a.

Od početka godine na srpskim putevima život izgubilo 37 učesnika u saobraćaju

Takođe, iz MUP-a apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, poštuju propise, a na sve putnike da obavezno koriste sigurnosni pojas, bez obzira na dužinu putovanja.

„Odgovornim ponašanjem sprečavamo tragedije – sačuvajmo život“, dodaje se u saopštenju MUP-a.

Zajecaronline/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama.

Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći.

Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.