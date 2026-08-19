Važna akcija za poljoprivrednike: Počinje organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od sredstava za zaštitu bilja
Grad Zajеčar, u saradnji sa Udružеnjеm SECPA i Poljoprivrеdnom savеtodavnom i stručnom službom „Agroznanjе“, započеo jе rеalizaciju aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistеma prikupljanja ambalažnog otpada od srеdstava za zaštitu bilja od poljoprivrеdnih proizvođača sa tеritorijе grada Zajеčara.
Sporazumom o saradnji stvorеni su uslovi za organizovano i bеzbеdno postupanjе sa ambalažom od srеdstava za zaštitu bilja. A cilj je zaštita životnе srеdinе i odgovorno upravljanje ovom vrstom otpada.
Poljoprivrednici sa teritorije grada Zaječara moći će da preuzmu namenske vreće za odlaganje ambalažnog otpada u prostorijama Poljoprivredne savetodavne i stručne službe “Agroznanje”, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.
Ambalažu od sredstava za zaštitu bilja, odmah nakon pražnjenja, potrebno je isprati najmanje tri puta. Nakon toga je treba bezbedno odložiti u namenske vreće do preuzimanja od strane ovlašćenog operatera.
Iz Grada Zaječara ističu da je organizovano prikupljanje ambalažnog otpada od poljoprivrednih proizvođača planirano za oktobar. O tačnim terminima i lokacijama na kojima će se vršiti preuzimanje, proizvođači će biti blagovremeno obavešteni.
Zajecaronline/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.
Dodaj komentar