MUP apeluje: Ne koristi mobilni telefon tokom vožnje
Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 746 saobraćajnih nezgoda, u kojima je poginulo 11, a povređeno 389 lica, navodi se u saopštenju MUP-a.
Takođe se ističe da je organizovana međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, od 5. do 11. oktobra. Sprovodi se u 34 evropske zemlje članice organizacije ROADPOL.
Akcija je usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja telefona, nepropisnog korišćenja audio odnosno video uređaja, kao i nekorišćenja sigurnosnih pojaseva od strane vozača i putnika u motornom vozilu.
Iz Policijske uprave skreću pažnju da nepropisno korišćenje telefona tokom vožnje povećava rizik od saobraćajne nezgode za četiri do čak dvadeset puta, što ovaj prekršaj čini jednim od trenutno najvećih problema bezbednosti saobraćaja na putevima.
Ujedno se apeluje na vozače da pokažu veći stepen odgovornosti i pažnje, da ne koriste mobilni telefon tokom vožnje, jer samo trenutak nepažnje može imati ozbiljne posledice. Takođe, neophodno je da svi putnici koriste sigurnosne pojaseve, kako na prednjem, tako i na zadnjem sedištu, a deca bezbednosna sedišta na propisan način, kako bi odgovornim ponašanjem doprineli očuvanju svoje bezbednosti.
Zajecaronline/N.S.
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