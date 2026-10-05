Sajam sporta i omladine na Novosadskom sajmu od 9. do 11. oktobra

Sajam sporta i omladine biće održan od 9. do 11. oktobra na Novosadskom sajmu, objavljeno je na sajtu ovog sajma.

Manifestacija će ove godine trajati tri umesto jedan dan kao što je bilo ranije. To se objašnjava time što je Novi Sad prošle godine, odlukom Evropske federacije prestonica i gradova sporta (ACES Europe), dobio titulu Evropskog grada sporta.

Sajam sporta na Novosadskom sajmu ima višedecenijsku tradiciju, a od 2017. se održava pod pokroviteljstvom Grada Novog Sada.

Realizuje se u saradnji sa Gradskom upravom za sport i omladinu i Gradskim sportskim savezom.

Od 2022. pokrovitelj priredbe je i Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

Prvi put je u 2023. godini istovremeno održan i Sajam omladine u saradnji sa Novosadskim omladinskim forumom.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.