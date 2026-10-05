Određen pritvor muškarcu osummnjičenom za svirepo ubistvo majke

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio pritvor do 30 dana M. S. (40) osumnjičenom da je u Kumanu kod Novog Bečeja, ubio svoju majku.

Sud je odredio pritvor zbog opasnosti od uticaja na svedoke, ponavljanja dela i uznemirenja javnosti.

Sumnja se da je M. S. neutvrđenog dana, u periodu od 2. septembra do 1. oktobra, u porodičnoj kući u Kumanu, na brutalan način lišio života svoju majku S. S, koju je zlostavljao.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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