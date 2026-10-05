U Zaječaru održan 4. Međunarodni festival folklora „Balkan širi kolo kraj Timoka”

Trg oslobođenja u Zaječaru ovog vikenda je bio u znaku folklora i tradicije, a povod je 4. Međunarodni festival ,,Balkan širi kolo kraj Timoka”. Ovogodišnja smotra je okupila oko hiljadu učesnika iz 35 kulturno-umetničkih društava iz Srbije i Bugarske.

Biljana Glišić, pomoćnik direktora Narodnog pozorišta Timočke Krajine – Centra za kulturu ,,Zoran Radmilović” istakla je da je ova smotra deo saradnje koja se poslednjih godina razvija između Zaječara i Bugarske. Prema njenim rečima, nakon što su folkloristi sa teritorije grada Zaječara tokom proteklih godina gostovali na festivalima u Bugarskoj, uključujući čuveno letovalište Zlatni Pjasci, ovaj festival na zaječarskom skveru služi kao prilika da domaćini ugoste svoje kolege.

Nikolaj Panajotov iz Turističke organizacije Varna istakao je značaj međunarodne saradnje između Bugara i Srba.

Festival je počeo svečanim defileom učesnika,a zatim je nastupilo 15 folklornih i pevačkih grupa iz Srbije i Bugarske: iz Niša, Vranja, Zaječara, Vražogrnca, Dubočana, Halova, Haskova, Vojvodinova, Čomakovaca, Govežde, Georgija, Dulova, Teliša i Bršljanice.

Program je nastavljen i drugog dana kada su se nakon nastupa GFA ,, ZO- RA “ i KUD- a ,, Penzioner” iz Zaječara, publici predstavili folklorni ansambli iz Bugarskih mesta: Pazardžik, Nejkovo, Dragoman, Bobov dol, Glbovo, Sindel i Zornica. Nastupila su i folklorna društva iz Grljana, Lubnice, Šljivara i Glogovice.

Manifestacija je još jednom pokazala da tradicija, muzika i igra mogu da povežu ljude I sačuvaju kulturno nasleđe od zaborava.

Zajecaronline/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

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