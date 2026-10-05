Ne nasedaajte na lažne investicione ponude: Ministarstvo izdalo upozorenje
Ministarstvo finansija apelovalo je na građane da budu oprezni zbog lažnih investicionih platformi koje se predstavljaju kao projekti ministarstva, navodeći da je reč o novčanim prevarama.
Prošle i ove nedelje, građani su se telefonskim putem javljali i navodili da su prevareni pozivanjem da ulažu novac u platformu koju podržava Ministarstvo finansija i ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali.
“Ne postoji investiciona platforma čiji rad podržava Ministarstvo finansija, a u svrhu prevare građana zloupotrebljeni su podaci Ministarstva finansija i lik ministra finansija u tehničkom mandatu Siniše Malog. Ministarstvo poziva građane da ne ulažu na taj način novac i ne odaju lične podatke”, navodi se u saopštenju.
Prevara koja je u toku predstavlja se kao “državni investicioni projekat na svetskoj berzi u saradnji Evropske unije sa Ministarstvom finansija Republike Srbije”, dok se u zaglavlju navode nazivi “RS Invest” i “Kraken Capital Limited”.
Iz resornog ministarstva apelujeu da građani koji prime elektronsku poštu sa ovom sadržinom da ne otvaraju priložene linkove. Takođe da ne ostavljaju lične i finansijske podatke, te da ne uplaćuju novac i da poruku prijave nadležnim organima kao pokušaj prevare.
Ministarstvo finansija je o ovim krivičnim radnjama pojedinaca obavestilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Očekuje se da nadležni organi preduzmu mere u cilju utvrđivanja svih okolnosti i sprečavanja daljih pokušaja prevare.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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