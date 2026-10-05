Đoković i dalje 11. teniser sveta, Siner prvi na ATP listi

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao je 11. mesto na najnovijoj ATP listi sa 3.180 bodova. Dok je Italijan Janik Siner i dalje prvi sa 11.000 poena.

Nemački teniser Aleksandar Zverev je na drugoj poziciji sa 9.720 bodova, dok je Španac Karlos Alkaraz treći sa 5.260. Amerikanac Ben Šelton je i dalje četvrti teniser sveta.

Rus Danil Medvedev napredovao je za jedno mesto i trenutno je peti igrač na ATP listi. Kanađanin Feliks Ože-Alijasim je pao na šestu poziciju.

Potom slede Italijan Flavio Koboli i Amerikanac Frensis Tijafo. Francuz Artur Fis i Australijanac Aleks de Minor su zamenili pozicije. De Minor je od danas deveti na ATP listi, dok je Fis pao na deseto mesto. Drugorangirani srpski teniser Miomir Kecmanović nazadovao je za četiri pozicije i sada je 61. na ATP listi sa 925 bodova, dok je Hamad Međedović pao za jedno mesto i trenutno je 78. igrač sveta sa 764 poena. Dušan Lajović je 148. na ATP listi sa 380 bodova, dok je Laslo Đere 179. teniser sveta sa 322 poena.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.