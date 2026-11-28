Užasna tragedija u Avganistanu: Eksplozija u blizini škole, sedam učenika poginulo, 97 povređeno

Najmanje sedam učenika je poginulo, a 97 osoba je povređeno u eksploziji koja se dogodila u jednoj zgradi nedaleko od osnovne škole u avganistanskoj istočnoj provinciji Kunar, saopštili su danas lokalni zvaničnici.

Eksplozija se dogodila u stambenoj zgradi u blizini škole u oblasti Dand-i-Sir u toj provinciji jutros u 10.00 časova po lokalnom vremenu, prenela je avganistanska agencija Pajhwok.



Četiri povređene osobe prebačene su u regionalnu bolnicu u Džalalabadu, dok su ostali zbrinuti u Kunaru.

Užasna tragedija u Avganistanu: Eksplozija u blizini škole, sedam učenika poginulo, 97 povređeno

Prema navodima tog izvora, eksplozija se dogodila kada su se aktivirali eksplozivi uskladišteni u zgradi za potrebe rudarstva.

Zaječaronline/Tanjug/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.