Boris Tadić podržao Radomira Saičića na predsedničkim izborima

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i bivši predsednik Srbije Boris Tadić podržao je večeras predsedničku kandidaturu akademika i profesora Radomira Saičića, kandidata Studentske liste na izborima zakazanim za 27. decembar.

Tadić je na mreži Iks (X) napisao kratku poruku: „Puna podrška profesoru Saičiću i Studentskoj listi na predsedničkim izborima!“.

Njegova stranka SDS podržala je Studentsku listu i na parlamentarnim izborima održanim 25. oktobra. Tadić je bio predsednik Srbije u dva mandata, od 2004. do 2012. godine.

Boris Tadić podržao Radomira Saičića na predsedničkim izborima

Do sada su predsedničku kandidaturu najavili Radomir Saičić (Studentska lista), Branimir Nestorović (pokret Mi snaga naroda), Bogoljub Karić (pokret Snaga Srbije) i Branko Pavlović (pokret Mi – Glas iz naroda).

Zaječaronline.rs/M.M.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.