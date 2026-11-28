Oglasila se Studentska lista: Evo kakva je sudbina Ekspa

Narodna poslanica Studentske liste Sanja Fric izjavila je sinoć da je mala verovatnoća Ekspo 2027 u Beogradu bude otkazan.

Ona je i najavila da će biti proverena bezbednost objekata.

Fric je rekla da je Ekspo obaveza koju je država preuzela na sebe.

Takođe, navodi da je cilj buduće vlade da izložbu, kako kaže, vrati u zakonske okvire i proveri bezbednost objekata za masovnu upotrebu.

Sanja Fric je napomenula da Studentska lista još uvek nije preuzela izvršnu vlast, niti upravlja resornim ministarstvom.

– Jedno je projekat Ekspo, a drugo je projekat koji se vezuje za plan za 2027. godinu, gde imate niz infrastrukturnih projekata koji suštinski nemaju veze sa izložbom. Smatramo da se u ovom kratkom roku do realizacije izložbe mora usredsrediti na one objekte koji su neophodni za njenu realizaciju – rekla je Fric.

Tvrdi da je dinamika realizacije projekta Ekspo ugrožena.

– Zašto se sada ljudi plaše da potpisuju projekte i dozvole ako se prethodnih godina radilo po pravilima struke i u skladu sa zakonom – navela je Fric.

Fric je potvrdila da već postoji tim stručnjaka – urbanista, planera, građevinskih inženjera, arhitekata, pravnika i ekonomista.

Oni analiziraju javno dostupne podatke i koji će moći da utvrdi bezbednost čim dobije kompletnu dokumentaciju i uvid u građevinske dnevnike.

Oglasila se Studentska lista: Evo kakva je sudbina Ekspa

Ministarstvo finansija je najavilo juče da je u pripremi sveobuhvatan izveštaj o dosadašnjem toku realizacije projekta Ekspo 2027, koji će pružiti uvid u aktuelno stanje građevinskih radova, kao i u aktivnosti preduzete u okviru priprema za održavanje izložbe i da će nakon razmatranja u vladi biti prosleđen skupštinskoj većini, kako bi se izjasnila o sudbini Ekspa.

Zaječaronline/Blic/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.