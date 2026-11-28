Drama na letu Zagreb-Dubrovnik: Putnici sedam sati čekali bez hrane i vode, osoblje im umesto pomoći pretilo policijom

Avion kompanije “Kroacija erlajns”, koji je u petak uveče poleteo iz Zagreba za Dubrovnik.

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova nije uspeo da sleti na odredište, već se vratio u Zagreb.

Prema svedočenju jednog od putnika, brojni putnici su nakon povratka ostali na zagrebačkom aerodromu bez organizovanog smeštaja, hrane i pića.

Let OU664 na relaciji Zagreb-Dubrovnik bio je planiran za petak u 21:05 sati.

Ipak, avion “Airbus A220-300” poleteo sa pola sata zakašnjenja.

Putnicima je saopšteno da avion zbog olujnog oblaka nije dobio dozvolu za sletanje.

Nakon kruženja i ponovnog približavanja dubrovačkom aerodromu, od sletanja se odustalo, a avion se u 23:04 sati vratio u Zagreb.

Međutim, prema svedočenju putnika za portal N1, problemi su se nastavili i nakon sletanja.

Putnicima je navodno ponuđeno da nastave putovanje jutarnjim ili nekim od kasnijih letova.

Ipak, nisu obezbeđeni hotelski smeštaj niti prevoz do grada.

Među putnicima koji su bili primorani da čekaju na zagrebačkom aerodromu bilo je i starijih osoba. Takođe i ljudi narušenog zdravstvenog stanja, kao i roditelja sa malom decom.

Čitalac se u subotu ujutru ponovo javio redakciji N1 i potvrdio da su nakon sedam sati čekanja na zagrebačkom aerodromu konačno stigli u Dubrovnik.

– Organizovali su let u 6:15, kojim smo upravo sleteli u Dubrovnik. Sedam sati provedenih na pustom aerodromu bez čaše vode je nezamislivo sramotno! – rekao je.

Izrazio je i sumnju u okolnosti koje su dovele do odustajanja od sletanja u Dubrovniku i povratka u Zagreb, dovodeći u pitanje iskustvo letačke posade sa novim tipom aviona i poštovanje bezbednosnih procedura.

Drama na letu Zagreb-Dubrovnik: Putnici sedam sati čekali bez hrane i vode, osoblje im umesto pomoći pretilo policijom

Njegove tvrdnje o letačkoj posadi za sada nisu nezavisno potvrđene.

Na ponovljena pitanja o načinu zbrinjavanja putnika nisu pruženi konkretni odgovori. Obe zaposlene odbile su da se predstave imenom i prezimenom, a nakon daljeg insistiranja na dobijanju informacija zapretile su pozivanjem policije, naveo je ogorčeni putnik.

– Među putnicima se nalaze starije osobe, ljudi narušenog zdravstvenog stanja i smanjene pokretljivosti, kao i roditelji sa malom decom. U trenutku pisanja ove poruke veliki broj putnika i dalje se nalazi u prostoru zagrebačkog aerodroma, sedeći ili pokušavajući da spava na neudobnim metalnim klupama, bez hrane, vode i drugih osvežavajućih napitaka koje bi obezbedio prevoznik, uz veoma ograničene mogućnosti punjenja mobilnih telefona – istakao je.

Lično je, kako kaže, pokušao da organizuje alternativni prevoz do Dubrovnika iznajmljenim automobilom, ali ni ta mogućnost nije ostvarena zbog radnog vremena poslovnica za iznajmljivanje vozila i nedostupnosti automobila za jednosmerni najam do Dubrovnika.

– Smatram krajnje neprihvatljivim i nedostojnim nacionalnog avio-prevoznika Republike Hrvatske da se na ovakav način odnosi prema svojim putnicima – naglasio je.

Putnik je najavio da će od uprave kompanije “Kroacija erlajns” zatražiti detaljno objašnjenje okolnosti koje su dovele do odustajanja od sletanja u Dubrovniku, razloga za povratak u Zagreb umesto preusmeravanja ka Splitu, kao i postupanja osoblja i zbrinjavanja putnika.

– Za stanovnike Dubrovnika avio-saobraćaj nije pitanje luksuza ili komfora, već jedna od osnovnih potreba svakodnevnog života, poslovanja, obrazovanja, zdravstvene zaštite i povezanosti sa ostatkom zemlje. U trenutku kada se u dubrovačkoj javnosti ponovo raspravlja o izuzetno visokim cenama avionskih karata, smatram da je jednako važno otvoriti pitanje kvaliteta, pouzdanosti i kontinuiteta usluge koju građani dobijaju za taj novac – rekao je.

Nepovoljni meteorološki uslovi mogu u potpunosti da opravdaju odustajanje od sletanja, ali, kako je naglasio, ni u kom slučaju ne mogu da opravdaju ostavljanje putnika tokom noći bez odgovarajuće brige.

Drama na letu Zagreb-Dubrovnik: Putnici sedam sati čekali bez hrane i vode, osoblje im umesto pomoći pretilo policijom

Istakao je da postojanje vanrednih meteoroloških okolnosti ne oslobađa avio-prevoznika obaveze da se stara o putnicima, koja je propisana zakonodavstvom Evropske unije.

Zaječaronline/Kurir/Nacional/N1

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.