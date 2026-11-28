Predsednički izbori u Turskoj 2028. godine

Predsednički izbori u Turskoj biće održani 2028. godine, a moguće je da će biti pomereni nešto ranije u odnosu na prvobitno planirani termin u maju, izjavio je potpredsednik Dževdet Jilmaz, prenela je britanska agencija Rojters.

Jilmaz je dodao da se vladajuća koalicija dogovorila da se predsednik Redžep Tajip Erdogan ponovo kandiduje.

Predsednički izbori u Turskoj 2028. godine

– Izbori će biti održani 2028. godine. Vodi se diskusija o tome da li bi mogli biti mesec ili dva dana ranije. Mogli bi da budu pomereni nešto ranije – rekao je on i dodao da unutar vladajuće koalicije već postoji konsenzus da se Erdogan ponovo kandiduje.

Zaječaronline/N1/M.M.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Legenda narodne muzike Miroslav Ilić još jednom je obradovao brojne poštovaoce svoje muzike i potvrdio da njegova karijera traje istim intenzitetom već decenijama.

Vest koja je oduševila publiku jeste najava njegovog solističkog koncerta u Beogradskoj areni, koji se već sada najavljuje kao jedan od najvećih muzičkih događaja godine.

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.