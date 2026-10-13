U zaječarskom porodilištu tokom prethodnog dana rođene tri bebe

Tokom proteklog dana, odnosno u ponedeljak 12.oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 38 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 25 puta, od toga je 16 intervencija bilo u službi, dok je 9 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 164 školske dece i 134 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 16 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima

U zaječarskom porodilištu su rođene dve devojčice i jedan dečak.

Zajecaronline/N.S.

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