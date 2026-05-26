U školi u Boru pronađene dve ručne bombe, obaveštene nadležne službe

U Osnovnoj školi “Branko Radičević” u Boru danas su pronađene dve ručne bombe. Zbog čega je hitno evakuisano oko 500 učenika iz tri škole koje se nalaze u okviru istog školskog centra.

Vršila dužnosti direktora škole Radmila Petković izjavila je za lokalni ZA media da je povodom uočavanja sumnjivog predmeta u blizini te obrazovne ustanove, škola odmah obavestila nadležne službe i postupila u skladu sa bezbednosnim procedurama.

“Učenici i zaposleni su, iz predostrožnosti, bezbedno evakuisani. Evakuacija je protekla mirno, organizovano i bez panike. Ova mera je preduzeta preventivno, kako bi se otklonio svaki rizik dok nadležne službe ne obave proveru. Molimo roditelje i građane da ne šire neproverene informacije i da prate isključivo zvanična obaveštenja”, rekla je Petković.

Petković je dodala da pretpostavlja da su bombe zaostale iz 1999. godine kada su tokom bombardovanja u protorijama škole boravili pripadnici Vojske Srbije.

Kako prenosi ZA media, osim bombi, u školi su pronađena i sanitetska nosila.

Prema prvim informacijama, Policijska uprava Bor prijavila je da su eksplozivne naprave pronađene u školi u Ulici Moše Pijade broj 31, nakon čega su Kontradiverzione jedinice odmah reagovale.

Takođe, navode da je, prema nezvaničnim informacijama iz policije, domar škole prilikom čišćenja podruma naišao na predmete za koje se sumnja da su eksplozivne naprave. Obavestio direktorku školu, nakon čega su ulenici i nastavnici evakuisani.

Dolaskom na mesto događaja u podne ustanovljeno je da su dve ručne bombe pronađene u prostorijama arhive škole.

U toku je dalja istraga nadležnih službi koje preduzimaju sve mere kako bi utvrdile okolnosti pod kojima su eksplozivne naprave dospele u školu.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

