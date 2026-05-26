Dani Nikole Tesle 1. i 2. juna u Beogradu: Tesla neće ostati samo pasus u udžbenicima

Dani Nikole Tesle 1. i 2. juna u Beogradu
Manifestacija “Dani Nikole Tesle 2026”, povodom obeležavanja 250 godina Sjedinjenih Američkih Država i 170 godina od rođenja Nikole Tesle biće održana 1. i 2. juna u Beogradu. Rečeno je danas na konferenciji Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država i Tesline naučne fondacije iz Srbije (TNF Srbija).
Direktor Nikola Tesla klubova u regionu TNF Srbija Rada Komazec navela je, na konferenciji za novinare u pres centu UNS. Da Teslina naučna fondacija ne dozvoljava da Tesla ostane samo jedan pasus u udžbenicima.
“Kroz globalnu saradnju, povezivanje, inovacione projekte i podršku talentovanoj deci i omladini, fondacija je postala prostor kreativnosti i svedočanstva da Teslin duh i danas pokreće svet. Teslino nasleđe na taj način živi kroz rad Tesline naučne fondacije, koju je na najlepši način osmislio predsednik i osnivač Nikola Lončar”, dodala je ona.
Dani Nikole Tesle 1. i 2. juna
Predsednik UO TNF Srbija Srđan Sotirov naveo je da Fondacija nastavlja da čuva nasleđa Nikole Tesle kroz organizaciju događaja u Srbiji, regionu i SAD.
“Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija ‘Dani Nikole Tesle 2026’ osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu. Sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koja je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena“, dodao je on.
Predsednik i osnivač TNF u Sjedinjenim Američkim Državama Nikola Lončar, obratio se putem videom poziva i rekao da će u Filadelfiji tokom jula biti organizovana vrlo značajna proslava povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, koja će se održati u nekoliko različitih mesta sa gostima iz celog sveta.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama!
Dodaj komentar