Dani Nikole Tesle 1. i 2. juna u Beogradu: Tesla neće ostati samo pasus u udžbenicima

Manifestacija “Dani Nikole Tesle 2026”, povodom obeležavanja 250 godina Sjedinjenih Američkih Država i 170 godina od rođenja Nikole Tesle biće održana 1. i 2. juna u Beogradu. Rečeno je danas na konferenciji Tesline naučne fondacije Sjedinjenih Američkih Država i Tesline naučne fondacije iz Srbije (TNF Srbija).

Direktor Nikola Tesla klubova u regionu TNF Srbija Rada Komazec navela je, na konferenciji za novinare u pres centu UNS. Da Teslina naučna fondacija ne dozvoljava da Tesla ostane samo jedan pasus u udžbenicima.

“Kroz globalnu saradnju, povezivanje, inovacione projekte i podršku talentovanoj deci i omladini, fondacija je postala prostor kreativnosti i svedočanstva da Teslin duh i danas pokreće svet. Teslino nasleđe na taj način živi kroz rad Tesline naučne fondacije, koju je na najlepši način osmislio predsednik i osnivač Nikola Lončar”, dodala je ona.

Predsednik UO TNF Srbija Srđan Sotirov naveo je da Fondacija nastavlja da čuva nasleđa Nikole Tesle kroz organizaciju događaja u Srbiji, regionu i SAD.

“Događaj je od velikog značaja za našu naučnu, kulturnu i nacionalnu istoriju. Manifestacija ‘Dani Nikole Tesle 2026’ osmišljena je kao retrospektivni osvrt na Teslin boravak u Beogradu. Sa željom da kroz različite programe prikažemo ne samo mesta koja je posetio, već i duh Beograda i Srbije iz tog vremena“, dodao je on.

Predsednik i osnivač TNF u Sjedinjenim Američkim Državama Nikola Lončar, obratio se putem videom poziva i rekao da će u Filadelfiji tokom jula biti organizovana vrlo značajna proslava povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle, koja će se održati u nekoliko različitih mesta sa gostima iz celog sveta.

