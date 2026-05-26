„Za srce više“: Edukacija o reproduktivnom zdravlju u Zaječaru!
Na predlog Ministarstva turizma i omladine, a u organizaciji kabineta ministarke Tatjane Macure, Kancelarija za mlade grada Zaječara izabrana je kao jedna od deset kancelarija u Srbiji koja će učestvovati u realizaciji edukacije o reproduktivnom zdravlju u okviru nacionalne kampanje „Za srce više“.
U okviru kampanje, 29. maja 2026. godine sa početkom u 12.30 časova, biće održana edukacija posvećena plodnosti i reproduktivnom zdravlju u velikoj sali Skupštine grada Zaječara.
Edukacija je namenjena mladima, ali i svim zainteresovanim građanima koji žele da dobiju stručne, proverene i razumljive informacije o očuvanju reproduktivnog zdravlja, faktorima koji utiču na plodnost, kao i značaju prevencije i pravovremenog informisanja.
Tokom edukacije biće reči i o uticaju savremenog načina života na reproduktivno zdravlje, značaju preventivnih pregleda, očuvanju plodnosti i važnosti informisanosti o temama koje mogu imati veliki uticaj na buduće zdravlje i planiranje porodice. Kroz otvoren i interaktivan razgovor, učesnici će imati priliku da postavljaju pitanja, razgovaraju sa stručnjacima i dobiju korisne smernice i informacije u vezi sa reproduktivnim zdravljem i fertilitetom.
Kancelarija za mlade poziva sve zainteresovane da se pridruže i budu deo važnog razgovora o zdravlju, prevenciji i budućnosti mladih.
Zajecaronline/J.V.
