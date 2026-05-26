„PEVAČI IZ GRANDA NIKADA NEĆE IĆI NA EVROVIZIJU, NEKA SE NE PALE MILICA PAVLOVIĆ I TEA TAIROVIĆ”: Željko Šašić oduvao koleginice!

Željko Šašić poznat je po britkom jeziku i uvek spremnim odgovorom na svako pitanje.
Ovoga puta, pevač je upitan koga bi Srbija naredne godine trebalo da pošalje na Evroviziju, kao i šta misli o tome što su Tea Tairović i Milica Pavlović izrazile želju da se oprobaju na ovom prestižnom muzičkom takmičenju. Njegov odgovor bio je bez dlake na jeziku:
– Ne, ne, ne. „Zvezde Granda” sto posto neće ići. U RTS-u postoji drugačiji žiri i drugačiji kriterijumi. Neka se ne pale i ne zanosе previše, već su mnogo dobile s obzirom na karijere koje imaju. Ja zaslužujem da idem na Evroviziju, pevam bolje od svih njih, pa zašto ne bih išao? Evo, ja ću da idem. Znam engleski, znam nemački… One sigurno ne idu, ne palite se – poručio je Šašić.
Zajecaronline/M.R/Svetski Radio
