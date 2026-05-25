Oglasio se MUP: “U prethodnoj nedelji poginulo 7 lica”

Tokom prethodne nedelje u Srbiji se dogodilo 677 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo sedam, a povređeno 334 lica. U MUP-u podsećaju da je period godine kada se na putevima očekuje veći broj motocikala i mopeda.

„Podsećamo vozače dvotočkaša da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu. Korišćenje zaštitne kacige nije samo zakonska obaveza već najvažnija mera zaštite koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Takođe, važno je da motociklisti koriste zaštitnu opremu,budu vidljivi na putu, poštuju saobraćajne propise, prilagode brzinu uslovima na putu i vode računa o drugim učesnicima u saobraćaju“, navodi se u saopštenju i dodaje:

„Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste i motocikliste, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom“.

Zajecaronline/J.V.

