Tradicija, folklor i domaći specijaliteti okupili veliki broj posetilaca –„Spasovdanski sabor“ u Planinici

U prelepom ambijentu crkvene porte u Planinici kod Zaječara juče je, po treći put, održana manifestacija tradicionalnog narodnog stvaralaštva „Spasovdanski sabor“, koja je okupila veliki broj Planiničana, učesnika i posetilaca iz Timočke krajine i šire.

Manifestacija je i ove godine protekla u znaku očuvanja tradicije, narodnih običaja, folklora i domaće hrane, a organizovana je uz podršku Ustanove Narodno pozorište Timočke krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“, Turističke organizacije Grada Zaječara i Mesne zajednice Planinica, pod pokroviteljstvom Grada Zaječara.

U bogatom kulturno-umetničkom programu nastupila su brojna kulturno-umetnička društva i udruženja iz Zaječara i okoline, među kojima su KUD „Sloga“ iz Vražogrnca, „Rucman“ iz Glogovice, „Lubnica“ i „Dubočane“ iz istoimenih sela, KUD „Jasikovo“, „Penzioner“ iz Zaječara, Nikolija Đigov iz Rgotine, Udruženje građana „Ruj“ iz Rujišta, kao i Folklorna izvorna grupa „Savinac“ iz Savinca.

Posebnu pažnju privukao je izbor „Najlepše pastirice“, a ovogodišnja pobednica je Teodora Nikolajević iz Jasikove. U okviru manifestacije organizovana su i gastronomska nadmetanja. Najbolji gulaš skuvao je Milan Nikolić iz Zaječara, dok je prvo mesto u pripremi domaće gibanice u crepulji osvojila Višica Krstić. U takmičenju u pripremi vlaških palačinki najbolja je bila Ljiljana Atanasković. Dok je nagradu za najukusnije domaće krofne ponela Letica Šoršokanović. Program je obuhvatio i sportska i tradicionalna nadmetanja, kao i bogat sadržaj za najmlađe, čime je manifestacija dodatno obogatila svoj porodični karakter.

Organizatori su istakli da „Spasovdanski sabor“ ima za cilj očuvanje kulturnog nasleđa i oživljavanje sela Timočke krajine, uz poruku da ovakve manifestacije predstavljaju važan deo identiteta i tradicije ovog kraja.

Zajecaronline/J.V.

