Kolaps na izlazu iz Srbije! Kamioni zaglavljeni satima na granici

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju tri sata na izlaz.

Teretna vozila čekaju dva sata na izlaz na graničnom prelazu Šid. Izgleda da su letnje gužve već uveliko počele. Zato budite oprezni dok votite, za volan sedajte odmorni i naspavani. A pored sebe uvek imajte flašu sa vodom, jer čekanje može da se oduži, a vrućine i visoke temperature su već počele.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ako krećete na put unapred se raspitajte kakva je situacija na kom graničnom prelazu.

Zajecaronline/J.V.

